Sinem Kobal hamilelik haberininin duyulmasına sinirlendi

Güzel oyuncu Sinem Kobal 4 yıl önce yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti. 4 yıldır birlikte olan çiftin bebek beklediği öğrenildi. Sinem Kobal hamile olduğunun duyulmasını sinirlendi ve haberi sızdıran kişiyi aramaya başladı.
Bu gelişmelerin yanı sıra Emirgan’da görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız diyerek heyecanını dile getirdi. İmirzalıoğlu eşinin de gayet sağlıklı olduğunu ve zorlu bir süreçte olsak da hastanelerin gayet elverişli olduğu dile getirdi ve çok mutlu olduklarını söyledi.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:01