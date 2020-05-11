Sinem Kobal hamilelik haberininin duyulmasına sinirlendi

Güzel oyuncu Sinem Kobal 4 yıl önce yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti. 4 yıldır birlikte olan çiftin bebek beklediği öğrenildi. Sinem Kobal hamile olduğunun duyulmasını sinirlendi ve haberi sızdıran kişiyi aramaya başladı.

Son olarak gazetelere yansıyan haberlere göre Sinem Kobal hamile olduğunu duyurmak istemiyordu. Nazara inandığı için bu haberin bilinmesini istemeyen güzel oyuncu haberin duyulmasına sinirlendi. Sinem Kobal WhatsApp grubunda arkadaşlarıyla paylaştığı haberi hangi arkadaşının sızdırdığını öğrenmeye çalışıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Emirgan’da görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız diyerek heyecanını dile getirdi. İmirzalıoğlu eşinin de gayet sağlıklı olduğunu ve zorlu bir süreçte olsak da hastanelerin gayet elverişli olduğu dile getirdi ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:01