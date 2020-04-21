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Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olna Sinem Kobal, karantinada geçirdiği günlerden bir kare paylaştı hayranlarıyla.

21 Nisan 2020 Salı 19:57
Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'

Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'

Koronavirüs salgını nedeniyle haftalardır eşi Kenan İmirzalıoğlu ile  eve kapanan ünlü oyuncu, ev hallerin takipçileiyle pyalştı. paylaşımına 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' notunu ekleyen Kobal, bu paylaşımıyla hayranlarından büyük beğeni topladı.  

Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'

Sinem kobal, geçtiğimiz günlerde karantina süreci için şu ifadeleri kullanmıştı: “İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi.”

Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKORONASinem KobalKenan Imirzalıoğlu
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