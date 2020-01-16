Sinem Kobal son paylaşımıyla beğeni topladı

Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninin ardından, yakın dostlarının içinde bulunduğu davete Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'da katıldı. Kobal'ın gecede giydiği elbise ve saç modeli oldukça dikkat çekti.

Sinem Kobal gecede giydiği derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten elbise ve kıvırcık saçlarıyla olan bir karesini sosyal medya hesabından ''Kıvırcık'' notuyla paylaştı. Takipçileri Kobal'ın bu halini oldukça beğendi. ve bazıları kıvırcık saçlı halini Shakira'ya benzetti.