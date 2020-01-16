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Sinem Kobal son paylaşımıyla beğeni topladı

Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı kıvırcık saçlı paylaşımla büyük beğeni topladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 00:08
Sinem Kobal son paylaşımıyla beğeni topladı

Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninin ardından, yakın dostlarının içinde bulunduğu davete  Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'da katıldı. Kobal'ın gecede giydiği elbise ve saç modeli oldukça dikkat çekti.

Sinem Kobal sıla düğün ile ilgili görsel sonucu

Sinem Kobal gecede giydiği derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten elbise ve kıvırcık saçlarıyla olan bir karesini sosyal medya hesabından ''Kıvırcık'' notuyla paylaştı. Takipçileri Kobal'ın bu halini oldukça beğendi. ve bazıları kıvırcık saçlı halini Shakira'ya benzetti. 

Sinem Kobal sıla düğün ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 16.01.2020 00:08
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