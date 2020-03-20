İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
313.981
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.5893
EURO
6.9986

Sinem Umaş'ın koronavirüs isyanı olay oldu!

Evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, koronavirüs salgını sonrası evine kapanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla adeta herkesi şaşkına uğrattı. Umaş'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

20 Mart 2020 Cuma 22:24
Sinem Umaş'ın koronavirüs isyanı olay oldu!

'Gelinim Olur musun?' yarışmasına katılan ve oradan çıktıktan sonra hayvan hakları üzerine birçok tartışma içinde bulunarak adından söz ettiren Sinem Umaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını hakkındaki paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Sinem Umaş'ın koronavirüs isyanı olay oldu!

Sinem Umaş, insanların evlerinde kalarak tedbir almasıyla ilgili twitter hesabı üzerinden yazdığı bir mesajda alınan önlemlerin çok bartıldığı söyleyerek, "Bu kadar büyütülmez ki..." dedi ve devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"

"Hadi bırakın beni günlük haftalık para alan bir sürü işçi var bebeklerine mama götürecek bez götürecek devlet bunları düşünmüyor dalga geçer gibi kolonya ve maske yaşlılara indirimli diye açıklama yapıyor.""KİMSE BANA DUYAR KASMASIN"Paylaşımından dolayı kısa sürede sosyal medyada tepki çeken Sinem Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" 

Sinem Umaş'ın koronavirüs isyanı olay oldu!

Sinem Umaş'ın koronavirüs isyanı olay oldu!


Sinem Umaş'ın yaptığı bu paylaşım sonrasında ise sosyal medya kullanıcılarıo kendisine büyük tepki gösterdi. Buna karşılık kendini savunmaya devam eden Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda sene de kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.03.2020 22:27
Anahtar Kelimeler:
TwitterPaylaşımSinem UmaşKoornavirüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz
Duygu Özaslan'dan iç çamaşırlı muhteşem poz
Evden çıkmayın uyarısına uyan Can Yaman'dan karantina paylaşımı
Evden çıkmayın uyarısına uyan Can Yaman'dan karantina paylaşımı
Tuğba Özay hastaneden paylaştı!
Tuğba Özay hastaneden paylaştı!
Duygu Özaslan kimdir? Eve Kal pozu ile beğenileri topladı sosyal medyayı salladı!
Duygu Özaslan kimdir? Eve Kal pozu ile beğenileri topladı sosyal medyayı salladı!
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?
Mehmet Öz'ün tavsiyesine Gonca Vuslateri'den cevap
Mehmet Öz'ün tavsiyesine Gonca Vuslateri'den cevap

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
TKDK destekleri nelerdir? TKDK destekleri kimlere verilir? TKDK hayvancılık destek tutarları
Duygu Özaslan iç çamaşırlı #evdekal pozu ile sosyal medyayı salladı!
Çiftçiye ödenecek desteklemeler ne zaman verilecek?
E-Devlet üzerinden emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? Promosyon için banka değişikliği işlemleri
2020 tarım ve hayvancılık devlet destekleri ödemeleri ne zaman yapılacak? destek başvuruları e-çiftçi üzerinden yapılacak!
Gecikmede olan kredi tekrar yapılandırılabilir mi? Tekrar borç yapılandırması ne zaman yapılır?
A101 haftanın yıldızları 21-27 Mart 2020 indirim kampanyası kataloğu
Pandemi Hastanesi nedir? Özel hastaneler pandemi hastanesi oldu!
Süperlig tekrar ne zaman başlayacak? Lig tamamlanacak mı?
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
Dünyada hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsden öldü?
Kira sözleşmeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve esaslar
Öğretmen ve Baraj dizisi çekimlerine koronavirüs arası!
Jandarma ve POMEM eğitimleri ertelendi!
Netflix Vampires konusu, fragmanı ve oyuncuları
Pasaport yenileme işlemleri ve 2020 pasaport yenileme ücretleri
65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları iptal mi oldu?
EBA TV Kablo TV ve Turcell TV kaçıncı kanalda? TRT Eba TV kanal numaraları
Enes Batur Gerçek Kahraman filmi TV'de ilk kez 23 Mart Pazartesi Show TV
En güzel miraç kandili mesajları - Miraç Kandili resimli ve dualı mesajları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.