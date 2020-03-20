Sinem Umaş'ın koronavirüs isyanı olay oldu!

'Gelinim Olur musun?' yarışmasına katılan ve oradan çıktıktan sonra hayvan hakları üzerine birçok tartışma içinde bulunarak adından söz ettiren Sinem Umaş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını hakkındaki paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Sinem Umaş, insanların evlerinde kalarak tedbir almasıyla ilgili twitter hesabı üzerinden yazdığı bir mesajda alınan önlemlerin çok bartıldığı söyleyerek, "Bu kadar büyütülmez ki..." dedi ve devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"

"Hadi bırakın beni günlük haftalık para alan bir sürü işçi var bebeklerine mama götürecek bez götürecek devlet bunları düşünmüyor dalga geçer gibi kolonya ve maske yaşlılara indirimli diye açıklama yapıyor.""KİMSE BANA DUYAR KASMASIN"Paylaşımından dolayı kısa sürede sosyal medyada tepki çeken Sinem Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin"



Sinem Umaş'ın yaptığı bu paylaşım sonrasında ise sosyal medya kullanıcılarıo kendisine büyük tepki gösterdi. Buna karşılık kendini savunmaya devam eden Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda sene de kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" diye konuştu.