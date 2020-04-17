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Sokak sanatçısı Banksy: "Eşim evde çalışmamamı sevmiyor"

Sokak sanatının usta ismi Bansky evde de rahat durmuyor. Ünlü sanatçı korona virüs nedeniyle bir süredir evinden çıkamıyordu. Banksy, evde yaptığı çalışmasını takipçileriyle paylaştı. İşte Banksy’in çok konuşulan o çalışması…

17 Nisan 2020 Cuma 13:53
Sokak sanatçısı Banksy:

Sokak sanatçısı Banksy: "Eşim evde çalışmamamı sevmiyor"

Sokak sanatı deyince akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Banksy’dir. Banksy korona virüs nedeniyle sokaklardan bir süredir uzaktaydı. Ancak Banksy, sanatına evinde devam ediyor. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından son çalışmasını paylaştı.

Banksy, evde yaptığı eseri ‘Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor’ notuyla paylaştı.

Banksy’nin paylaştığı fotoğrafta bir karmaşanın içinde yer alan farelerin neler yaptığını görüyoruz. Farelerden biri diş macununu sıkıyor, biri tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, biri de klozet oturmuş etrafı izliyor. Ünlü sokak sanatçısının bu çalışmasına binlerce beğeni geldi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:53
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