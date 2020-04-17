Sokak sanatçısı Banksy: "Eşim evde çalışmamamı sevmiyor"

Sokak sanatı deyince akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Banksy’dir. Banksy korona virüs nedeniyle sokaklardan bir süredir uzaktaydı. Ancak Banksy, sanatına evinde devam ediyor. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından son çalışmasını paylaştı.

Banksy, evde yaptığı eseri ‘Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor’ notuyla paylaştı.

Banksy’nin paylaştığı fotoğrafta bir karmaşanın içinde yer alan farelerin neler yaptığını görüyoruz. Farelerden biri diş macununu sıkıyor, biri tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, biri de klozet oturmuş etrafı izliyor. Ünlü sokak sanatçısının bu çalışmasına binlerce beğeni geldi.