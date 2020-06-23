Soner Arıca coştu:10 şarkıya 10 klip

Şarkılarıyla insanların gönlünde taht kuran Soner Arıca temmuz ayında çıkaracağı single için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kendi adını taşıyan YouTube kanalı ile sevenleriyle buluşturduğu video kliplerin her birinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.

Şarkılarını canlı performans kaydına uygun bir şekilde düzenleyen Arıca,şarkılarının ard arda izlenmesiyle mini bir konser izliyormuş havası veriyor.Kliplerde Arıca’ya,İzzet Aksoy piyonaa eşlik ediyor.

Soner Arıca'nın klipleri sevenleri tarafından büyük beğeni alıyor.