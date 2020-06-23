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Soner Arıca coştu:10 şarkıya 10 klip

Soner Arıca'nın proje olarak yayınlamış olduğu 'Soner Arıca Live & Piano Volume 1' isimli albümündeki 10 şarkısının her birine video klip çekti.

23 Haziran 2020 Salı 23:06
Soner Arıca coştu:10 şarkıya 10 klip
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Şarkılarıyla insanların gönlünde taht kuran Soner Arıca temmuz ayında çıkaracağı single için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kendi adını taşıyan YouTube kanalı ile sevenleriyle buluşturduğu video kliplerin her birinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.


Şarkılarını canlı performans kaydına uygun bir şekilde düzenleyen Arıca,şarkılarının ard arda izlenmesiyle mini bir konser izliyormuş havası veriyor.Kliplerde Arıca’ya,İzzet Aksoy piyonaa eşlik ediyor.

Soner Arıca'nın klipleri sevenleri tarafından büyük beğeni alıyor.


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:06
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