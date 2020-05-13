Sophie Turner'ın karnı burnunda ilk fotoğrafı

Sophie Turner ve kocası Joe Jonas, Şubat ayında bebek bekledikleri haberini paylaşmışlardı. Genç çift, Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Karnı gittikçe büyüyen Sophie Turner, genellikle bol kıyafetler girerken görüntüleniyordu. Fakat Turner ilk kez eşofman giyerek dışarı çıkınca, karnının gayet belirgin olduğu gözlendi.

Genç çift, koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. Yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Sophie Turner ve Joe Jonas'ın, dışarı çıkarken gerekli önlemleri aldıkları gözlemlendi.