Sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan yeni şarkı

21 yaşındaki Enes Batur, YouTube'da çektiği videolarla adından sıkça söz ettiriyor. 11.5 Milyon takipçisi olan genç YouTuber Enes Batur, yeni şarkısı 'Dolunay' ile sosyal medyayı salladı ve kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Enes Batur, yeni şarkısı dolunay için kendisinin yazdığı senaryo ile kamera karşısına geçti. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bu klip ilk 15 dakika içinde 500 bin izlenmeyi aştı. Enes Batur'un yeni şarkısı 5 milyondan fazla izlenerek Reymen'in, Derdim Olsun ve Ela isimli şarkıları ile kıyaslanıyor.