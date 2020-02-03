Sosyal medyada hakkında bazı iddialar ortaya atılan Aslı Bekiroğlu kimdir?

Aslı Bekiroğlu daha önceden bazı dizilerin oyuncu kadrosunda yer almış ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete isimli diziler ile ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu oyunculuk hayatına ilk olarak Adı Mutluluk isimli dizi ile başlamıştır.
İlk kez 2015 senesinde Adı Mutluluk dizisinde oyunculuk yapan Bekiroğlu sonrasında Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter ve Jet Sosyete gibi yapımlar içinde bulunmuştur.
Aslı Bekiroğlu’nun Yer Aldığı Tüm Yapımlar
- 2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)
- 2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)
- 2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)
- 2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)
- 2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)
- 2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)
Son Güncelleme: 03.02.2020 11:48