Sosyal medyada hakkında bazı iddialar ortaya atılan Aslı Bekiroğlu kimdir?

Aslı Bekiroğlu daha önceden bazı dizilerin oyuncu kadrosunda yer almış ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete isimli diziler ile ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu oyunculuk hayatına ilk olarak Adı Mutluluk isimli dizi ile başlamıştır.

16 Kasım 1995 senesinde doğan Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olması sonrasında sosyal medya üzerinde aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaya başlamıştır. Bir zamanlar sadece 6 saniyelik videoların oluşturulabildiği Vine uygulaması üzerinde paylaşımlarda bulunan Aslı Bekiroğlu sonrasında dizi ve sinema sektörüne atılmıştır.

İlk kez 2015 senesinde Adı Mutluluk dizisinde oyunculuk yapan Bekiroğlu sonrasında Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter ve Jet Sosyete gibi yapımlar içinde bulunmuştur.

Aslı Bekiroğlu’nun Yer Aldığı Tüm Yapımlar