Sosyetik güzel Eda Taşpınar verdiği poz ile sosyal medyayı salladı

40 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Tam bir yaz insanı olan Taşpınar, yılın büyük kısmını güneş ve denizin tadını çıkararak geçiriyor.
Sosyetik güzel son olarak Tulum sahillerinde koşarken çekilmiş üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Taşpınar, geçtiğimiz gün Meksika'da bir tabak dolusu avokado soslu çekirge yemeğinin fotoğrafını paylaşarak "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düşerek, oldukça tepki toplamıştı.