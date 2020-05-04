Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in karantinada ikinci balayı pozları



Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, yaklaşık 45 gündür ailesiyle birlikte karantinada. 35 yaşındaki güzel oyuncu, dizi çekimlerinin boşluğunu, eşi ve kızı ile birlikte vakit geçirerek değerlendiriyor. Ünlü oyumcu, mutluluklarını İnstagram’dan takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Futbolcu eşi Caner Erkin ile adeta ikinci balayı yaşıyan şükran Ovalı, lüks evlerinde karantinadayken sosyla medyayı da oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Ünlü çift son olarak aşk dolu bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Erkin'in paylaşımı onbinlerce beğeni topladı.