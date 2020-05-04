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Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in karantinada ikinci balayı pozları

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana eşi ve kızıyla birlikte karantinada olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, bu süreçte eşi Caner Erkin ile adeta ikinci balayı yaşıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:20
Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in karantinada ikinci balayı pozları

Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in karantinada ikinci balayı pozları
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, yaklaşık 45 gündür ailesiyle birlikte karantinada. 35 yaşındaki güzel oyuncu, dizi çekimlerinin boşluğunu, eşi ve kızı ile birlikte vakit geçirerek değerlendiriyor. Ünlü oyumcu, mutluluklarını İnstagram’dan takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in karantinada ikinci balayı pozları

Futbolcu eşi Caner Erkin ile adeta ikinci balayı yaşıyan şükran Ovalı, lüks evlerinde karantinadayken sosyla medyayı da oldukça aktif kullanan isimlerden biri.  Ünlü çift son olarak aşk dolu bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.  Erkin'in paylaşımı onbinlerce beğeni topladı.  

Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in karantinada ikinci balayı pozları

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İnstagramKarantinaCaner Erkinşükran Ovalı
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