Şükran Ovalı kızı Mihran Ela sosyal medyada büyük beğeni topladı

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2018 yılında kızları Mihran Ela Erkin'i kucaklarına aldı. Kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabında sık sık eşi ve kızı ile paylaşımlarda bulunuyor.

Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile olan paylaşımlarına önceki gün bir yenisi ekledi ve "Evlat her şey... Allah'ım korusun seni" notuyla kızının pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ovalı'nın bu paylaşımına Deniz Akkaya, Seda Sayan, Rıza Kocaoğlu, Doğa Rutkay Kamal, Demet Akalın, Seray Sever gibi ünlü isimler yorum yaparken takipçilerinden binlerce beğeni geldi.