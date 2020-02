Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

ABD'de her yıl düzenlenen dünyanın en pahalı maçlarından biri olan Super Bowl'de Shakira ve Jennifer Lopez rüzgarı esti. karşılaşmanın devre arasında sahne şovu düzenleyen dünyaca ünlü iki sanatçı performanslarıyla göz dodururken aynı zamanda yürekleri de hoplattı.

Super Bowl devre arasında sergilenen muhteşem görüntülerde Miami Hard Rock Stadium'da 2 efsabe sanatçının performansı herkesi büyüledi. 43 yaşındaki Shakira ve 50 yaşında olan Jennifer Lopez'in enerjileri için seyirciler "helal olsun" dedi.

Her yıl ünlü isimlerin sahne aldığı platformda bu yıl oldukça iddialı bir gösteriye imza atıldı ve tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başara Super Bowl'de Shakira ve Jennifer Lopez, hit şarkılarını sahnede birlikte seslendirdiler.

Sahne erformansına 100'den fazla dansçı katılırken Jennifer Lopez'in yaptığı direk dansı seyircileri sahneye adeta kilitledi.

Jennifer Lopez aynı zamnada Jenny From the Block, Real, Get Right, Booty ve On the Floor şarkılarını söylerken Marc Anthony ile evliliğinden olan 11 yaşındaki kızı Emme ile mini düet gerçekleştirdi.

Shakira ise sahne performansı sırasında en çok hit alan şarkıları Whenever, Wherever ve Hips Don't Lie'ı söylerken Shakira'nın ip oryantali ise seyircileri mest etti. Shakira'nın sahnesine aynı zamanda Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny de eşlik etti.

İşte geceye damga vuran o muhteşem sahne şovu: