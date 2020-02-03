İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119364
ALTIN
303.182
DOLAR
5.9820
STERLİN
7.8359
EURO
6.6179

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

2020 Super Bowl karşılaşmasının devre arasında sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı. Dünyaca ünlü iki sanatçı Miami'de Latin rüzgarı, şarkıları ve performansları seyircilerden tam not aldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:38
Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

ABD'de her yıl düzenlenen dünyanın en pahalı maçlarından biri olan Super Bowl'de Shakira ve Jennifer Lopez rüzgarı esti. karşılaşmanın devre arasında sahne şovu düzenleyen dünyaca ünlü iki sanatçı performanslarıyla göz dodururken aynı zamanda yürekleri de hoplattı.

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

Super Bowl devre arasında sergilenen muhteşem görüntülerde Miami Hard Rock Stadium'da 2 efsabe sanatçının performansı herkesi büyüledi. 43 yaşındaki Shakira ve 50 yaşında olan Jennifer Lopez'in enerjileri için seyirciler "helal olsun" dedi.

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

Her yıl ünlü isimlerin sahne aldığı platformda bu yıl oldukça iddialı bir gösteriye imza atıldı ve tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başara  Super Bowl'de  Shakira ve Jennifer Lopez, hit şarkılarını sahnede birlikte seslendirdiler.

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

Sahne erformansına 100'den fazla dansçı katılırken Jennifer Lopez'in yaptığı direk dansı seyircileri sahneye adeta kilitledi.

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

Jennifer Lopez aynı zamnada Jenny From the Block, Real, Get Right, Booty ve On the Floor şarkılarını söylerken Marc Anthony ile evliliğinden olan 11 yaşındaki kızı Emme ile mini düet gerçekleştirdi.

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

Shakira ise sahne performansı sırasında en çok hit alan şarkıları Whenever, Wherever ve Hips Don't Lie'ı söylerken Shakira'nın ip oryantali ise seyircileri mest etti. Shakira'nın sahnesine aynı zamanda Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny de eşlik etti.

Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez yürekleri hoplattı

İşte geceye damga vuran o muhteşem sahne şovu:

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41
Anahtar Kelimeler:
Süper BowlShakiraJennifer LopezSahne şovu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Sandal'dan ilginç açıklama
Mustafa Sandal'dan ilginç açıklama
Merve Özbey görkemli bir kına gecesi yaptı
Merve Özbey görkemli bir kına gecesi yaptı
Aslı Bekiroğlu ifşa iddialarına yanıt verdi
Aslı Bekiroğlu ifşa iddialarına yanıt verdi
Engin Altan Düzyatan yeni saç stiliyle gündem oldu
Engin Altan Düzyatan yeni saç stiliyle gündem oldu
Usta sanatçı Barış Manço ölümünün 21. Senesinde Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı
Usta sanatçı Barış Manço ölümünün 21. Senesinde Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı
Danla Bilic reddettiği reklam tekliflerini açıkladı
Danla Bilic reddettiği reklam tekliflerini açıkladı

Popüler Haberler

KOSGEB hibe ile desteklediği iş sektörleri
Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?
Sosyal medyada hakkında bazı iddialar ortaya atılan Aslı Bekiroğlu kimdir?
A101 Marketler 6 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda avantajlı ürünler alıcılarını bekliyor!
Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır? 2020 Cumhurbaşkanı maaş bilgisi
Almanya'da kredi çekilebilen Türk bankaları
2020 yıllık izin ücreti ne kadar oldu? Yıllık izin hakkı ödemesi sorgulama
Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
20 Yıl vadeli konut kredisi veren bankalar
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
Kanalların yayın akışları 2 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Ziraat Bankası tc kimlik no ile destekleme ödemeleri sorgulama
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
65 yaş ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 65 Yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı alma başvuru şartları ve işlemleri
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
İzmirim kart bakiye sorgulama ve Online TL yükleme
Eşi vefat eden kadınlar için 500 TL devlet yardımı
Halk bankası emeklilik ikramiyeleri ne zaman yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.