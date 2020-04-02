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Süperstar Ajda'nın karantina günlüğü; İşte Ajda Pekkan'ın bir günü!

Koronavirüs salgınından dolayı risk grubunda olan Süperstar Ajda Pekkan, salgının Türkiye'de açıklandığı ilk günden beri kendisini adeta tüm dünyadan izole etti. Bahçeköy'deki lüks villasında köklü değişikliklere gitti. Minik sarayını baştan yarattı.

02 Nisan 2020 Perşembe 21:52
Süperstar Ajda'nın karantina günlüğü; İşte Ajda Pekkan'ın bir günü!

700 metrekare olan lüks villanın  her köşesi dezenfekte edildi. İğneden ipliğe bir toz zerresi bile kalmayacak şekilde temizlendi.  Bahçedeki çimler bile mikroplardan arındırıldı. Tüm temizlik 30 bin Tl'ye malodu.  

Süperstar Ajda'nın karantina günlüğü; İşte Ajda Pekkan'ın bir günü!

Evdeki biblo, aksesuar, süs eşyası ne ki varssa hepsi depolara kaldırıldı.  Ajda'nın nefes aldığı her alan sürekli dezenfekte edilmeye devam ediyor.  Yardımcılar mesafelerini koruyor, maske ve eldivenler neredeyse saniyede bir değiştiriliyor.  Sosyal mesafeyi söyleme kuralı katiyyen  çiğnenmiyor. 

Süperstar Ajda'nın karantina günlüğü; İşte Ajda Pekkan'ın bir günü!

Spora düşkünlüğü ile bilinen Ajda Pekkan, rutin spor alışkanlıklarına devam ediyor.  Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyüş, jimnastik hareketleri, kol bacak güçlendirme hareketleri ve yarım saat yoga alışkanığı sekteye uğramadan devam ediyor.  

Süperstar Ajda'nın karantina günlüğü; İşte Ajda Pekkan'ın bir günü!

Sahneye çıkamadığı bu dönem, performansının körelmemesi için de 1 saat nota, ses açma ve repertuvar çalışmayı da ihmal etmiyor Süperstar.  Aile fertlerini de ihmal etmeyen Ajda Pekkan, başta ablası Samiramis Pekkan olmak üzere tüm sevdikleriyle sadece görüntülü konuşma yoluyla iletişim  kuruyor.  
 

Son Güncelleme: 02.04.2020 21:59
Anahtar Kelimeler:
Ajda PekkanKarantinaKORONABir Gün
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