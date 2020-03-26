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Survivor Berna Canbeldek'ten iç çamaşırlı cesur karantina pozlarına beğeni yağdı

Coronavirüs nedeniyle ünlü isimler karantina paylaşımları yaparken, bu paylaşımlarla öne çıkan isimlerden birisi de Survivor Berna oldu. Survivor Berna Canbeldek'ten iç çamaşırlı cesur karantina pozlarına beğeni yağdı.

26 Mart 2020 Perşembe 21:07
Survivor Berna Canbeldek'ten iç çamaşırlı cesur karantina pozlarına beğeni yağdı

Acun Ilıcalı imzasıyla TV8 ekranlarına gelen Survivor’da iki defa mücadele eden Bena Canbeldek, korona virüsten korunabilmek için evinde kendini karantinaya alan isimler arasında yer alıyor. Canbeldek, bu süre zarfında evde yaptıklarını da takipçileriyle paylaşarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Instagram hesabında sporcu sütyeni ve mini şortuyla takipçilerini mest eden Canbeldek yaptığı paylaşımın altına;

‘’Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?’’ notunu düştü.

Değişimine tepki geldi

Survivor Bena’nın yaptığı paylaşımlara yorumlar gelirken, bazı takipçileri ünlü ismin değişimine de vurgu yaptı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu değişimi estetiğe bağladı.

Bena Canbeldek kimdir?

1989 yılında dünyaya gelen Bena Canbeldek; dans, akrobasi, şarkı, piyano, at binme ve inline skates ile yakından ilgilenmektedir. Berlin’de yaşayan Canbeldek, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmış ve geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Survivor 2014-2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılan Canbeldek, Survivor 2014’ten ise Sahra ile yaşadığı kavga sonrasında diskalifiye olmuştu.

İyi seviyede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşabilen Canbeldek, 2017 yılında Ilıcalı tarafından hazırlanan Boxun Yıldızları’nda ringe çıkmıştır.

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Son Güncelleme: 26.03.2020 21:07
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