Survivor'da ödül olan o villanın kime ait olduğu ortaya açıktı

Yarışmada konaklama ödülü olarak belirlenen lüks malihane'nin sahibi, Acun Ilıcalı tarafından sır gibi saklansa da, bu olay sosyal medyada hiçbir şeyin gizli kalmayacağını gözler önüne serdi.

Evin gerçek sahibi, Hakan Hatipoğlu tarafından dile getirildi. Hatipoğlu tarafından lüks villanın, Jennifer Lopez'in eski eşi, dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony’ye ait olduğu açıklandı. Fakat, Hakan Hatipoğlu villanın sahibini açıklamadan önce de sosyal medyada dikkatli kullanıcılar tarafından villanın Marc Anthony’ye ait olduğu tesbit edilmşti.



