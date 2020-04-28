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Survivor'da ödül olan o villanın kime ait olduğu ortaya açıktı

Survivor 2020’de ünlüler ve gönüllüler'de ödül olarak açıklanan lüks malıkhanenin kime ait olduğu ortaya çıktı.

28 Nisan 2020 Salı 23:04
Survivor'da ödül olan o villanın kime ait olduğu ortaya açıktı

Yarışmada konaklama  ödülü olarak belirlenen lüks malihane'nin sahibi, Acun Ilıcalı  tarafından sır gibi saklansa da, bu olay  sosyal medyada hiçbir şeyin gizli kalmayacağını gözler önüne serdi.  

Survivor'da ödül olan o villanın kime ait olduğu ortaya açıktı

Evin gerçek sahibi, Hakan Hatipoğlu tarafından dile getirildi. Hatipoğlu tarafından lüks villanın, Jennifer Lopez'in eski eşi, dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony’ye ait olduğu açıklandı. Fakat, Hakan Hatipoğlu villanın sahibini açıklamadan  önce de sosyal medyada dikkatli kullanıcılar tarafından villanın Marc Anthony’ye ait olduğu  tesbit edilmşti. 

Survivor'da ödül olan o villanın kime ait olduğu ortaya açıktı
 

Anahtar Kelimeler:
SurvivorÖdülAcunVillaMarc Anthony
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