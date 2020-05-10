Survivor'dan şok gelişme: O yarışmacısı koronavirüse yakalandı

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında gönüllüler takımında yer alan ve yarışmadan erken elenen isimlerden biri olan Makbule Karabudak'ın test sonucu pozitif çıktı. Sağlık sektöründe Ebelik yapan Karabudak'ın sağlık surumunun iyi olduğu öğrenildi. Makbule Karabudak, Şubat ayında Türkiye'ye dönmüştü. 1992 doğumlu yarışmacı, ebeliğin yanısıra pilates eğittmenliği de yapıyor.

Karabudak, yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesabından ''Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, ‘her şeyde vardır bir hayır’ diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 18:19