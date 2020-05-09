Survivor Panaroma'da gergin dakikalar! Elenme adayını ağzından kaçırdı

TV 8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2020’de büyük pot kırıldı. Survivor Panorama programına katılan elenen yarışmacı Ezgi, canlı yayında dokunulmazlık oyununu sonucunu ağzından kaçırarak sunuculara zor anlar yaşattı.

Eleme adayını ağzından kaçırdı!

Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Aşkım ve Ezgi, Hakan Hatipoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Survivor Panorama’ya konuk oldu. Ada hayatı ile ilgili bilgi veren iki yarışmacıdan Ezgi, henüz yayınlanmamış olan 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığını açıkladı.

Ezgi, dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazandığını ve ünlüler takımının ada konseyinde Elif’i aday gösterdiklerini söyledi. Aşkım ise Ezgi’yi uyardı ancak Ezgi konuşmaya devam etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 22:44