Survivor Sercan'ın adadaki aşk macerası yüzünden hayatı alt üst oldu

Yeşil sahalardaki hızı ile bilinen futbolcu Sercan Yıldırım'ın, aşk hayatı da bir o kadar hızlı. Helin Avşar, Ece Erken, Tuvana Türkay, Ceyda Ateş ve daha niceleri geçmişte Sercan Yıldırım'ın aşk defterine adını yazdıran ünlülerden. Ünlü futbolcunun adı, son olarak Survivor'a katıldığı Dominik'de aşk dedikodularına karıştı.

Survivor Sercan'ın adadaki aşk macerası yüzünden hayatı alt üst oldu
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Son günlerde magazin basınında yer alan haberlere göre Survivor Ünlüler takımında yarışan ünlü futbolcu, Gönüllüler takımından Nisa ile aşk yaşıyor. İddialara göre Sercan Yıldırım’ı 15 Şubat’ta Dominik'e uğurlayan bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi Elif Aydın, bu ada aşkı yüzenden Sercan’ı hayatından çıkarmaya karar verdi. 

Survivor Sercan'ın adadaki aşk macerası yüzünden hayatı alt üst oldu

Edinilen bilgiye göre Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Elif Aydın ve Sercan Yıldırım çiftçinin aralarındaki ilişki,  Sercan’ın ada aşkı yüzünden, Elif Aydın tarafından sonlandırıldı. Elif Aydın, Zekeriyaköy’de birlikte yaşadıkları evde Sercan Yıldırım'a ait ne varsa toplayıp, tuttuğu kamyon aracılığıyla Yıldırım'ın Bursa’daki ailesinin evine gönderdi. Sercan Yıldırım Survivor sonrası Türkiye'ye geldiğinde nasıl bir manzarayla karşılaşacak merak konusu. 

Survivor Sercan'ın adadaki aşk macerası yüzünden hayatı alt üst oldu


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