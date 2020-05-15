Survivor Sercan'ın adadaki aşk macerası yüzünden hayatı alt üst oldu

Son günlerde magazin basınında yer alan haberlere göre Survivor Ünlüler takımında yarışan ünlü futbolcu, Gönüllüler takımından Nisa ile aşk yaşıyor. İddialara göre Sercan Yıldırım’ı 15 Şubat’ta Dominik'e uğurlayan bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi Elif Aydın, bu ada aşkı yüzenden Sercan’ı hayatından çıkarmaya karar verdi.

Edinilen bilgiye göre Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Elif Aydın ve Sercan Yıldırım çiftçinin aralarındaki ilişki, Sercan’ın ada aşkı yüzünden, Elif Aydın tarafından sonlandırıldı. Elif Aydın, Zekeriyaköy’de birlikte yaşadıkları evde Sercan Yıldırım'a ait ne varsa toplayıp, tuttuğu kamyon aracılığıyla Yıldırım'ın Bursa’daki ailesinin evine gönderdi. Sercan Yıldırım Survivor sonrası Türkiye'ye geldiğinde nasıl bir manzarayla karşılaşacak merak konusu.