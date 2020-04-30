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Survivor Yasin, Danla Bilic'e neden şişman dedi?

Survivor Yasin, Danla Bilic'e neden şişman dedi? TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Yasin, ünlü fenomen Danla Bilic'e şişman demiş. Bu konuya Yasin konseyde açıklık getirdi. Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can ile Yasin arasında komik diyaloglar geçti. İşte Gönüllüler takımında yaşananlar...

30 Nisan 2020 Perşembe 17:34
Survivor Yasin, Danla Bilic'e neden şişman dedi?

Survivor Yasin, Danla Biliç'e Neden Şişman Dedi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yasin, sosyal medya fenomeni olan Danla Biliç’e şişman dediği ortaya çıktı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için kıyasıya mücadele etti ve kazanan takım Gönüllüler oldu. İletişim oyununda yakın arkadaşları ile konuşan Gönüllüler, güzel dakikalar yaşadı. Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven’in yakın arkadaşı fenomen Danla Biliç, Yasin’in ona şişman dediğini Cemal Can’a söyledi.

İletişim ödülünde en çok konuşulan konular arasında Yasin’in eskiden Danla Biliç’e şişman demiş olması oldu. Olayın nasıl başladığı konseyde anlatıldı. Yasin’in bir arkadaşı Danla’nın sosyal medya paylaşımına yorum olarak kendilerine makyaj yapmasını istemediğini yazmış ve Yasin’i de bu yoruma etiketlemiş. Danla Biliç bunları engellemiş. Bu olaydan sonra Yasin ve arkadaşı Danla’nın instagram hesabını basmak istemiş ve olay bundan ibaretmiş. Cemal Can ve Yasin arasında geçen diyaloglar seyirciyi kahkahaya boğdu. Görüntüleri Danla Biliç’te instagram hikayesinde paylaştı.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 17:34
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