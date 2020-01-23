Suudi milyarder sevgilisinden ayrılan Rihanna soluğu Drake'in yanında aldı

Rihanna, 2017 yılından beri birliktelik yaşadığı Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan Rihanna bir açıklama yapmış ve ilişkilerine artık son noktayı koyduklarını belirtmişti. Bu açıklamayı yaptığı akşam ise Rihanna eski sevgilisi Drake ile görüntülendi.

New York'ta bulunan ASAP Rocky'nin konserini izleyen Rihanna ve Drake, dans ederken kameralara yakalandılar. Uzun yıllardır arkadaş olarak kalan çift, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahnedeki yakınlaşmışlar ve bu durumları oldukça fazla konuşulmuştu.



Drake, o dönemlerde Rihanna için; “O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın. Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm.” diye bir açıklama yapmıştı.

Rihanna ile Drake ile ayrılığının ardından ünlü şakıcı Suudi milyarder Jameel ile sevgili olmuştu. Drake'in adı ise Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner ile birlikte anılmıştı.