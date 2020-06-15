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Tacizci Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein enfeksiyon kaptığını iddia etti

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan taciz ve tecavüz suçundan 23 yıl hapse mahkum edilmişti. Ünlü yapımcı çıktığı duruşmada cinsel yolla enfeksiyon kaptığını iddia etti.

15 Haziran 2020 Pazartesi 21:54
Tacizci Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein enfeksiyon kaptığını iddia etti
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Ünlü isimlerinde arasında olduğu birçok kadına taciz ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia etti. Weinstein, bu iddiasını mahkemeye sundu.


Duruşmada, yapımcının mahkemeye sunduğu fotoğraflarda gösterilen organının kangren olduğu ileri sürüldü. Duruşmaya yürüteç yardımıyla katılan yapımcı, bugüne kadar 75’ten fazla kadının taciz ve tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor. Hollywood yapımcısı Weinstein’in cinsel tacizde bulunduğu kadınların konuşması ile uzun yıllar boyunca devam eden skandal ortaya çıkmış ve sosyal medyada #MeToo hashtagi açılmıştı.

New York’ta cinsel taciz ve tecavüz dahil beş farklı suçlamadan yargılanan Harvey Weinstein, Şubat ayında alınan karar ile 23 yıl hapse mahkum edilmişti.


Son Güncelleme: 15.06.2020 21:54
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