Tacizci Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein enfeksiyon kaptığını iddia etti

Ünlü isimlerinde arasında olduğu birçok kadına taciz ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia etti. Weinstein, bu iddiasını mahkemeye sundu.

Duruşmada, yapımcının mahkemeye sunduğu fotoğraflarda gösterilen organının kangren olduğu ileri sürüldü. Duruşmaya yürüteç yardımıyla katılan yapımcı, bugüne kadar 75’ten fazla kadının taciz ve tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor. Hollywood yapımcısı Weinstein’in cinsel tacizde bulunduğu kadınların konuşması ile uzun yıllar boyunca devam eden skandal ortaya çıkmış ve sosyal medyada #MeToo hashtagi açılmıştı.

New York’ta cinsel taciz ve tecavüz dahil beş farklı suçlamadan yargılanan Harvey Weinstein, Şubat ayında alınan karar ile 23 yıl hapse mahkum edilmişti.