Takma ismi Stassiebaby olan Anastasia Karanikolaou 'den takipçilerinin yüreklerini hoplatan paylaşım geldi

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren takma adıda 'Stassiebaby' olan Anastasia Karanikolaou yine paylaşımları ile milyonlarca takipçisinin yüreklerini hoplatmayı başardı.

Aynı zamanda genç milyarder Kylie Jenner'ın yakın dostu olan başarılı modelin sosyal medya hesabında 8,5 milyon takipçisi bulunuyor.

İnstagramı kasıp kavuran Anastasia Karanikolaou aynı zamanda iç giyim markalarının ürünlerinin mankenliğini yapıyor.

Anastasia Karanikolaou genç milyarder Kylie Jenner sayesinde milyonlarca takipçiye ulaştı.

Hayatını Los Angeles'ta sürdün genç model sosyal medyayı yine sallayacak pozlar ile takipçilerinden beğeni ver yorumları aldı.

İşte takipçilerinden yaklaşık 1 milyon beğeni alan o paylaşımlar