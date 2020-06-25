İstanbul 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114449
ALTIN
388.452
DOLAR
6.8503
STERLİN
8.5141
EURO
7.7211
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Takma ismi Stassiebaby olan Anastasia Karanikolaou 'den takipçilerinin yüreklerini hoplatan paylaşım geldi

Sosyal medya fenomenlerinden olan Kylie Jenner'ın en yakın dostlarından biri olan Anastasia Karanikolaou paylaşımları ile yine takipçilerinin yüreklerini hoplatmayı başardı.

25 Haziran 2020 Perşembe 01:16
Takma ismi Stassiebaby olan Anastasia Karanikolaou 'den takipçilerinin yüreklerini hoplatan paylaşım geldi
Takip Et:

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren takma adıda 'Stassiebaby' olan Anastasia Karanikolaou yine paylaşımları ile milyonlarca takipçisinin yüreklerini hoplatmayı başardı.

Aynı zamanda genç milyarder Kylie Jenner'ın yakın dostu olan başarılı modelin sosyal medya hesabında 8,5 milyon takipçisi bulunuyor.

İnstagramı kasıp kavuran Anastasia Karanikolaou aynı zamanda iç giyim markalarının ürünlerinin mankenliğini yapıyor.

Anastasia Karanikolaou genç milyarder  Kylie Jenner sayesinde milyonlarca takipçiye ulaştı.

Hayatını Los Angeles'ta sürdün genç model sosyal medyayı yine sallayacak pozlar ile takipçilerinden beğeni ver yorumları aldı.


İşte takipçilerinden yaklaşık 1 milyon beğeni alan o paylaşımlar

 

 

 

 


Son Güncelleme: 25.06.2020 01:16
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir süredir paylaşım yapmayan Büşra Pekin sessizliğini bozdu
Bir süredir paylaşım yapmayan Büşra Pekin sessizliğini bozdu
Plajda görüntülenen Aybüke Pusat kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi
Plajda görüntülenen Aybüke Pusat kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi
Doğulu ailesinden müjdeli haber!
Doğulu ailesinden müjdeli haber!
Emily Ratajkowski yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Emily Ratajkowski yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ oto sanayide tamirci oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ oto sanayide tamirci oldu!
Ebru Şallı ve oğlundan ilk paylaşım!
Ebru Şallı ve oğlundan ilk paylaşım!

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
İntibak eğitimi nedir, kaç gün sürer?
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Lisans, ÖABT, Önlisans KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, hangi tarihte, ne kadar süre kaldı?
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Instagram kısa süreliğine dondurma kısa yöntem
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.