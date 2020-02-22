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Talat Bulut Ece Erken davasında karar verildi

Oyuncu Talat Bulut, ''Söylemezsem Olmaz'' adlı programda Ece Erken'in kendisine ‘tacizci aktör’ demesi üzerine açtığı tazminat davasında karar verildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:22
Talat Bulut Ece Erken davasında karar verildi

''Yasak Elma'' dizisinde hayat verdi Halit karakteri ile ekranlara gelen oyuncu Talat Bulut, geçtiğimiz sene kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Savcılığa taşınan bu olayla ilgili takipsizlik kararına varılmıştı.

talat bulut

''Söylemezsem Olmaz'' adlı programın sunucusu Ece Erken, oyuncu hakkında ortaya atılan bu iddialar üzerine Bulut'u 'tacizci aktör' olarak lanse etmişti. Erken'in bu sözlerinden sonra sessiz kalmayan Bulut, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tazminat davası açmıştı. İki yıldır süren davada taraflar duruşmaya katılmadı ve mahkeme, Talat Bulut’un 100 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti.

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Yasak ElmaDavaEce ErkenTalat BulutSöylemezsem Olmaz
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