Tam da boşanacakken gelen bebek!

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan boşanma haberleri ile gündeme gelen magazin programı sunucusu Bircan Bali, boşanma haberlerinden çok kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıkladı.

Evlendikten 1 ay sonra Bircan Bali'ye boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen avukat Ömer Gezen, evliliğini noktalamak için geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Sonrasındaysa çift sürpriz bir kararlalerine devam kararı verdi.

Bircan Bali, "Açıklıyorum... Test sonucumuz bugün geldi. Cinsiyetimiz kesinleşti. Yerimizde duramıyoruz" notuyla yaptığı paylaşımla kız bebek beklediklerini duyurdu.

Bu paylaşım sonrasında akıllara ''acaba mı?'' sorusu geliyor haliyle. umarız fesatlık bizdedir deyip, konuyu noktalıyor ve çifte mutluluklar diliyoruz.