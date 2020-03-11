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Tam da boşanacakken gelen bebek!

Böyle olaylar sadece türk dizilerinde olur derken, magazin sunucusu Bircan Bali hepimizi dumura uğrattı!

11 Mart 2020 Çarşamba 21:10
Tam da boşanacakken gelen bebek!

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan boşanma haberleri ile gündeme  gelen magazin programı sunucusu Bircan Bali, boşanma haberlerinden çok kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıkladı.  

bircan

Evlendikten 1 ay sonra Bircan Bali'ye boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen avukat Ömer Gezen, evliliğini noktalamak için geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Sonrasındaysa çift sürpriz bir kararla evliliklerine devam kararı verdi. 

bircan

Bircan Bali, "Açıklıyorum... Test sonucumuz bugün geldi. Cinsiyetimiz kesinleşti. Yerimizde duramıyoruz" notuyla yaptığı paylaşımla kız bebek beklediklerini duyurdu.

Bu paylaşım sonrasında akıllara ''acaba mı?'' sorusu geliyor haliyle.  umarız fesatlık bizdedir deyip, konuyu noktalıyor ve çifte mutluluklar diliyoruz. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 21:12
Anahtar Kelimeler:
EvlilikBoşanmaBebekBircan BaliCinsiyet
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