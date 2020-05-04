Tamer Karadağlı’nın 14 yaşındaki kızı köşe yazarı oldu

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekinzinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, on parmağında on marifet. Piyano, resim ve seslendirme çalışmaları devam ederken, son olarak yazarlık tarafını da göstermiş oldu.

Zeyno’nun Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin çıkardığı gazetede yayımlanan “Bence Covıd-19” başlıklı yazısı çok ilgi gördü. Tamer Karadağlı ise, kızının başarılarından duyduğu gururu “Annesi de bende onun en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zeyno çok sakin yapılı ve becerikli bir genç. Severek yaptığı her şeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Anne babası olarak çok gururluyuz” sözleriyle ifade etti.