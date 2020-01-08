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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu, Belçika tatilinde evlenme kararı aldılar. Ölmez, Belçika'da bir köprü üzerinde sevgilisine evlenme teklifi etti ve bu teklifine yanıt 'Evet' oldu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:41
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı

FOX TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, uzun bir süredir yine kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte. İki sevgili yılbaşını fırsat bilerek tatile çıktılar ve soluğu Belçika'da aldılar. 

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı

İki sevgilin son payşalımşarında evlenme kararları aldığı ortaya çıktı. Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu'na Belçika'nın Brugge kentinde evlenme teklif etti ve Çeşmioğlu gelen bu muhteşem teklife 'Evet' cevabını verdi.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı

Başarılı oyuncu Taner Ölmez, sosyal medya hesabından Belçika'nın tarihi şehri Brugge'daki bir köprünün üzerinde çektikleri aşk dolu pozunu paylaştıktan sonra beğeni rekorları kıran fotoğrafın altına oyuncunun hayranları yorum yağdırdı.  Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin bu fotoğraftan önce evlilik kararı aldığı da öğrenildi. 

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı

Mucize Doktor dizisinden haftalık 30 bin TL alan Ölmez, kazancını gayrimenkule yatırarak 3 milyon TL'lik ev satın almış ve evlilik öncesi aldığı evini Bağdat Caddesi'nden tercih etmişti. Çiftin önümüzdeki yaz evlenecekleri söylentileri konuşuluyor.

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Mucize DoktorTaner ölmezEce ÇeşmioğluBelçikaEvlilik Teklifi
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