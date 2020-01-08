Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti Belçika tatilinde evlilik kararı aldı

FOX TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, uzun bir süredir yine kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte. İki sevgili yılbaşını fırsat bilerek tatile çıktılar ve soluğu Belçika'da aldılar.

İki sevgilin son payşalımşarında evlenme kararları aldığı ortaya çıktı. Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu'na Belçika'nın Brugge kentinde evlenme teklif etti ve Çeşmioğlu gelen bu muhteşem teklife 'Evet' cevabını verdi.

Başarılı oyuncu Taner Ölmez, sosyal medya hesabından Belçika'nın tarihi şehri Brugge'daki bir köprünün üzerinde çektikleri aşk dolu pozunu paylaştıktan sonra beğeni rekorları kıran fotoğrafın altına oyuncunun hayranları yorum yağdırdı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin bu fotoğraftan önce evlilik kararı aldığı da öğrenildi.

Mucize Doktor dizisinden haftalık 30 bin TL alan Ölmez, kazancını gayrimenkule yatırarak 3 milyon TL'lik ev satın almış ve evlilik öncesi aldığı evini Bağdat Caddesi'nden tercih etmişti. Çiftin önümüzdeki yaz evlenecekleri söylentileri konuşuluyor.