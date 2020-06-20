Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin boşandı

Bir zamanların en önemli oyuncularından biri olan ve Yeşilçam sinemasına damgasını vuran Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, boşanma davalarıyla uğraşıyor. 2017 yılında dünya evine giren Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin, 2 yıl önce çekişmeli boşanma davası ile karşı karşıya geldi. 1 tane çocukları olan ve bu çocuğun velayeti konusunda uzun süredir anlaşamayan ikili, sonunda boşandı.

2017 yılında evlenen Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin, evlendikten sonra kızları olan Gece'yi kucaklarına almıştı. Fakat bu evlilik pek uzun sürmedi. Boşanma davasını Asya Engin açtı. Engin, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Asya Engin kızının velayetini de istedi. Ayrıca 500 bin TL tazminat ve çocuğu için de her ay 15 bin TL iştirak nafakası da istedi.

Bunun üzerine Barış Üregül de karşı dava açtı. O da kızının velayetini istedi. Mahkeme kararı geçen gün açıklandı. Mahkeme ikilinin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayeti anne Asya Engin'e verildi. Ayrıca Barış Üregül, Asya Engin'e 250 bin TL tazminat ile 10 bin TL aylık nafaka ödeyecek.

500 TL Bez Parasına Yetmez

Geçen sene yapılan mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan Asya Engin, ''Babalar çocuklar için aylık 500 TL nafaka ödüyor. Bu para bez parasına yeter mi? Kim boşanmak için evlenir? Ben mutlu bir hayat yaşamak için evlendim. Ben mağdur oldum ve hakkım neyse onu istiyorum. Benim tek isteğim çocuğuma iyi bir anne olmaktır. Ona iyi bakmak istiyorum ve ona iyi bir gelecek sunmak istiyorum'' demişti.

