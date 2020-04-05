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Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı; Elbet geride kalacak

Almanya'da karantinaya giren Megastar Tarkan, uzun süre sonra ilk keziİnstagram üzerinden bir paylaşım yaptı. Takipçilerine moral nermek isteyen Tarkan, yaptığı paylaşımda umut dolu ifadelere yer verdi.

05 Nisan 2020 Pazar 11:29
Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı; Elbet geride kalacak

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile beraber evden ıdşarı adım atmayan  Megastar,  yoğun kalabalıktan  uzaklaşmayı tercih etti.  Tarkan, salgının  ilk günlerinden  itibaren ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan ALmanya Köln'deki Alzey kasabasına yerleşti.  

Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı; Elbet geride kalacak

Yaptığı paylaşımda hayranlarına umut veren kelimeler seçen Tarkan, “Zor zamanlar… Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek… Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı; Elbet geride kalacak

Anahtar Kelimeler:
TarkanKarantinaKoronavirüsKORONA
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