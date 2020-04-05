Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı; Elbet geride kalacak

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile beraber evden ıdşarı adım atmayan Megastar, yoğun kalabalıktan uzaklaşmayı tercih etti. Tarkan, salgının ilk günlerinden itibaren ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan ALmanya Köln'deki Alzey kasabasına yerleşti.

Yaptığı paylaşımda hayranlarına umut veren kelimeler seçen Tarkan, “Zor zamanlar… Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek… Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.