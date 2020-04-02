Tarkan, Köln'deki evinde kendisini ve ailesini izole etti

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salşgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından ailesini de alaral Almanya'nın Köln eyaletinde bulunan evine giden Tarkan, tam anlamaıyla karantinaya girdi. Eyalete bağlı Alzey kasabasında bulunan evinde ailesiyle birlikte dışarı çımayan Tarkan tam olarak izole olmuş durumda.

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla tüm gün evinde vakit geçiren ünlü şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adım atmıyor. Çin’den dünyaya yayılan küresel virüs salgınından çok sayıda ünlü isim nasibini alırken Tarkan bu konuda tedbirli davrandı ve kasabadakş evinde herkesten uzak ailesiyle sakin bir yaşam sürmeye başladı.

Diğer taraftan Tarkan’ın bir kez daha baba olacağına dair haberlerin ortaya atıldığı ve eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. Tevetoğlu’nun bebek beklediği iddialarının yalan olduğunu söyledi.



