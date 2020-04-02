Tarkan, Köln'deki evinde kendisini ve ailesini izole etti

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salşgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından ailesini de alaral Almanya'nın Köln eyaletinde bulunan evine giden Tarkan, tam anlamaıyla karantinaya girdi. Eyalete bağlı Alzey kasabasında bulunan evinde ailesiyle birlikte dışarı çımayan Tarkan tam olarak izole olmuş durumda.
Diğer taraftan Tarkan’ın bir kez daha baba olacağına dair haberlerin ortaya atıldığı ve eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. Tevetoğlu’nun bebek beklediği iddialarının yalan olduğunu söyledi.