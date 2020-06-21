Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Megastar Tarkan, 2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştirmiş ve çiftin 2018 yılında Liya adını verdikleri bir kızları olmuştu. Tarkan, kızının yüzünü 2 yıldır medya ile paylaşmıyordu.

Babalar günü nedeniyle Instagram hesabından paylaşım yapan Megastar Tarkan, kızı Liya ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kızı doğduktan sonra ilk kez kucağına alma heyecanını fotoğraf karesine sığdıran Tarkan, ‘’Canım kızım Liya’nın doğduğu günden. Babalığın tarif edilemez güzellikteki duygularıyla tanıştığım ilk anlar’’ notunu düştü.

Tarkan’ın bu duygusal paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.