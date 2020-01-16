Tarkan'dan üzen haber

'Felaket Tellalı' lakabıyla nam salan ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Tarkan'ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Onur Akay, Neşe Tevetoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı şu sözlerle duyurdu: “Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim.”

Ünlü şarkıcı Tarkan, ikinci kez baba olmak için gün sayarken annesinin rahatsızlanmasıyla birlikte zor günler geçiriyor.