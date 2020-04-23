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Tarkan’ın kızı Liya ile birlikte 23 Nisan paylaşımına büyük ilgi gördü

Koronavirüs salgını nedeniyle eşi ve kızıyla birlikte Almanya’da karantinada olan Megastar Tarkan, sevenlerine güzel bir sürpriz yapıp eşi Pınar Tevetoğlu kızı Liya ile birlikte 23 Nisan mesajı yayınladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:35
Tarkan’ın kızı Liya ile birlikte 23 Nisan paylaşımına büyük ilgi gördü

Tarkan şu sıralar, Almanya’da  doğduğu kasaba olan Alzey kasabasında ailesiyle birlikte karantinada.  Henüz salgın yeni başlamışken  ailesini de alıp oradaki evlerinde karantinaya giren Megastar,  eşi Pınar Tevetoğlu nun hamileliğini de İnstagram üzerinden duyurmuştu takipçilerine.  

Tarkan’ın kızı Liya ile birlikte 23 Nisan paylaşımına büyük ilgi gördü

Tarkan’ın bugün eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile olan bir fotoğrafını "Çocuklaaaaar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun" notuyla paylaşması,  hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri minik Liya’nın ne kadar büyüdüğüne değinmeden edemediler. 

Tarkan’ın kızı Liya ile birlikte 23 Nisan paylaşımına büyük ilgi gördü

Anahtar Kelimeler:
Tarkan23 NisanPınar TevetoğluLiya
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