Tarkan’ın kızı Liya ile birlikte 23 Nisan paylaşımına büyük ilgi gördü

Tarkan şu sıralar, Almanya’da doğduğu kasaba olan Alzey kasabasında ailesiyle birlikte karantinada. Henüz salgın yeni başlamışken ailesini de alıp oradaki evlerinde karantinaya giren Megastar, eşi Pınar Tevetoğlu nun hamileliğini de İnstagram üzerinden duyurmuştu takipçilerine.

Tarkan’ın bugün eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile olan bir fotoğrafını "Çocuklaaaaar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun" notuyla paylaşması, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri minik Liya’nın ne kadar büyüdüğüne değinmeden edemediler.