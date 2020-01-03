Tarkan'ın yeni bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti

29 Nisan 2016 günü dünaevine giren çift Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, ilk çocuklarını Instagram hesaplarından duyurmuşlardı. Tarkan baba olacağı iddialarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda ‘’Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor. Evet, baba oluyorum.’’ diye konuşmuştu.

Tarkan’ın oğlunun adı ne?

2018 yılının Temmuz ayında ilk çocukları Liya’yı kucaklarına alan çift, ikinci kez çocuk sahibi olma hayanı yaşamakta. 2. Sayfa programında yer alan haberlere göre Tarkan ile Pınar Tevetoğlu çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti ortaya çıktı.

Ses sanatçısı ve Onur Akay, kendi web sayfasında ‘’Küçük Tarkan Geliyor’’ başlıklı yazısıyla Tarkan’ın ikinci çocuğunun cinsiyetini ve adını duyurdu. Tevetoğlu’nun ilk hamileliğinde kız çocuğu olacağını kaleme alan Akay, ‘’Pınar hanım bu sefer erkek çocuk dünyaya getirecek. Küçük Tarkan geliyor ve bebeğin adı Ali Tarkan olacak.’’ diye belirtti.

Cinsiyeti erkek olduğu öğrenilen ve bebeklerini kucaklamak için gün sayan çifte tebrik mesajları yağıyor.