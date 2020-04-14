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Tescilli güzel Sinem Sülün’e tehdit davası

Dünya gündemini meşgul eden koronavirüs salgını sürerken, Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, hakkında açılan dava ile uğraşıyor.

14 Nisan 2020 Salı 22:31
Tescilli güzel Sinem Sülün’e tehdit davası

Geçtiğimiz yıllarda boşandığı eşinin babası ve annesi yatak odasına dinleme cihazı koyduğu için dava açan, ve eski kayınvalidesi ve kayınpederinin 2 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına sebep olan Sinem Sülün’e 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Tescilli güzel Sinem Sülün’e tehdit davası

'Miss Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün’e eski kayınpederini tehdit etmekten dava açıldı.  Sülün, kardeşiyle birlikte Etiler’de  eski eşi ve kayınpederiyle karşılaşınca tartışma çıktı.  Ünlü mankene bu tartışma sonrasında kayınpederini tehdit etmek suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 

Tescilli güzel Sinem Sülün’e tehdit davası

Anahtar Kelimeler:
MahkemeDavaKavgaSinem Sülün
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