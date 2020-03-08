Teyzesini kaybeden Demet Akalın'a taziye mesajları yağdı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Demet Akalın, bugün teyzesinin hayatını kaybettiğini yine sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir hastanede olan ve tedavi gören teyzesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Akalı'a ise hayranları tarafından taziye mesajları yağdı.
Şarkıcı Demet Akalın'ın sanat dünyasından arkadaşları ve dostları da kendisini bu acılı gününde yalnız bırakmayarak başsağlığı mesajları ile destek oldular. Yonca Evcimik, Aslıhan Hünel başta olmak üzere birçok ünlü isim Akalın'a taziye mesajları gönderdi.