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Teyzesini kaybeden Demet Akalın'a taziye mesajları yağdı

Şarkıcı Demet Akalın, hastanede tedavi gören teyzesini kaybettiğini duyurdu. Akalın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya ise taziye mesajları yağdı.

08 Mart 2020 Pazar 22:55
Teyzesini kaybeden Demet Akalın'a taziye mesajları yağdı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Demet Akalın, bugün teyzesinin hayatını kaybettiğini yine sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir hastanede olan ve tedavi gören teyzesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Akalı'a ise hayranları tarafından taziye mesajları yağdı.

Ünlü şarkıcı, 8 Mart Kadınlar Günü'nde teyzesinin kaybetmenin acısını yaşarken diğer taraftan Instagram hesabından geçmişte çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve hayatını kaybeden teyzesine veda etti. Akalın paylaşımında teyzesinin ölümünü üzerine duyduğu acıyı "Teyzem gitti, mekanı cennet olsun" sözleriyle Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Teyzesini kaybeden Demet Akalın'a taziye mesajları yağdı

Şarkıcı Demet Akalın'ın sanat dünyasından arkadaşları ve dostları da kendisini bu acılı gününde yalnız bırakmayarak başsağlığı mesajları ile destek oldular. Yonca Evcimik, Aslıhan Hünel başta olmak üzere birçok ünlü isim Akalın'a taziye mesajları gönderdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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