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The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!

The Beatles üyelerine ait daha önce görülmemiş hatıraları birü müzayede de açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Açık arttırmanın en pahalı parçası ise McCartney'in kendi el yazısıyla yazdığı'Hey Jude' şarkısının sözleriydi. El yazısı tam 910 bin dolara alıcı buldu.

12 Nisan 2020 Pazar 11:25
The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!

Bir neslin birlikte büyüdüğü ve 20. yüzyılın en iyi grupları arasında olan The Beatles, 1970’lerin başında yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığa rağmen grubun pop müzik kültürü yarım yüzyıl sonra bile devam ettiği görülüyor. Ayrılıklarının 50. yılını dolduran The Beatles albümleri arasında yer alan “I Want to Hold Your Hand” ve “Hey Jude’dan” “Yesterday” ve “Let It Be’ye” en az dört neslin bildiği kalıcı hitler arasında yerini koruyor.

Grubun ayrılma kararından sonra İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin aynı yılın sonuna doğru çıkan iş ortaklığı feshi kararı durumu resmileştirmesiyle birlikte The Beatles üzerine bir dizi kitap yazan Philip Norman, kitabında grubun dağılışıyla grup hayranların tesellisinin mümkün olmadığı belirtilmişti. O dönemlerde The New York Times ise ayrılık haberini, “McCartney, The Beatles’la Yolları Ayırdı” manşetiyle vermişti.

The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!

Grup üyesi McCartney 1971 yılının sonunda, eşi Linda’yı da içeren Wings’i kurdu ve başta olumsuz eleştiriler alsa da zamanla başarılı oldu. Harrison ve Starr’ın verimli solo ve ortak çalışmaya dayalı kariyerleri olurken Lennon ve Ono dikkatlerini pasifist aktivizme verdi.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bulunan Julien’s Müzayede Evi, The Beatles’ın dağılmasının 50’inci yıldönümü için online bir açık artırma müzayedesi düzenledi. Yapılan açık artırmada The Beatles üyelerine ait daha önce hiç görülmemiş hatıraları, enstrümanları, kendi el yazılarının olduğu eşyalardan oluşan 250’den fazla parça yer aldı. 

Online müzayede de üyelere ait parçalar hayranları tarafından satın alınırken yapılan satışta en yüksek rakam 1968 yılında çıkardıkları 'Hey Jude' şarkısının Paul McCartney’nin kendi el yazısıyla yazdığı şarkı sözleri oldu.

The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!

El yazısıyla yazılmış şarkı sözleri 910 bin dolara alucu bulurken müzayadenin en yüksek rakama satılan eseri oldu. Bunun yanında grubun 19 Ağustos 1964 yılında San Francisco’da ilk Kuzey Amerika turnesinin açılış konserinde kullandığı The Beatles logolu eski bir Ludwig marka davul derisi de 200 bin dolara satıldı. Ayrıca açık artırmada John Lennon ve Yoko Onu’nun “Bagism” resmi de 93 bin 750 dolara alıcı buldu.

Grubun ayrıca ünlü olmadan önce Britanya'nın Liverpool kentinde kullandığı sahneden ufak bir tahta parçası da açık artırmaya konuldu ve bir hayranı bu tahtaya 25 bin 600 dolar ödeneyerek aldı.

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