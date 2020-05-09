Sosyal medyayı fazlasıyla kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde TikTok’a da giriş yapmıştı. TikTok videolarıyla adından söz ettiren Esmersoy’un son paylaşımı gündem oldu. Eğlenceli görüntülerini paylaşan ünlü sunucu bu sefer ev temizliği yaptığı videoyu paylaştı.
TikTok videosu çeken Burcu Esmersoy'un son paylaşımı olay oldu
TikTok videosu çeken Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu. Esmersoy TikTok'ta paylaştığı videoda sekerek ev temizliği yaptı ve takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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