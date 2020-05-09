TikTok videosu çeken Burcu Esmersoy'un son paylaşımı olay oldu

Sosyal medyayı fazlasıyla kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde TikTok’a da giriş yapmıştı. TikTok videolarıyla adından söz ettiren Esmersoy’un son paylaşımı gündem oldu. Eğlenceli görüntülerini paylaşan ünlü sunucu bu sefer ev temizliği yaptığı videoyu paylaştı.

Burcu Esmersoy Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada kalıyor ve ev hallerini sosyal medyada paylaşıyor. Ünlü sunucu son TikTok paylaşımında sekerek ev temizliği yaptı ve hayranları tarafından büyük beğeni aldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:24