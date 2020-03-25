TikTok'a iç çamaşırlı dans videosu yükleyen Şeyma Subaşı tepkilere dayanamadı

Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu DJ Guido Senia ile koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi ve bu yüzden evden dışarı çıkmıyor. Zaamanın çoğunu sosyal medyada geçiren Subaşı, TikTok uygulaması indirdi ve oraya bir video yükledi. Aynı videoyu Instagram hesabından da paylaşan Subaşı, dans ettiği anda yanlış bir kıyafet giymesi Tepkilere neden oldu.
'Evde Kal' uyarılarını dikakte alan fakat evde kalmaya pek alışkın olmayan Subaşı, bu süreçte hayatındaki ilkleri denemeye başladı ve sevgilisine kendi elleriyle yemekler yaptı. Mutfakta becerilerini gösteren Subaşı, yemek yaptığı anları "Hayatımda ilk kez pirinç pişirdim' notuyla paylaştı.
Son Güncelleme: 25.03.2020 17:22