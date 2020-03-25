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TikTok'a iç çamaşırlı dans videosu yükleyen Şeyma Subaşı tepkilere dayanamadı

Şeyma Subaşı, TikTok uygulaması açarak iç çamaşırlı bir dans videosu paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve büyük tepki topladı. Tepkilere dayanamayan Şeyma Subaşı videoyu sildikten hemen sonra TikTok hesabını da kapattı.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:52
TikTok'a iç çamaşırlı dans videosu yükleyen Şeyma Subaşı tepkilere dayanamadı

Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu DJ Guido Senia ile koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girdi ve bu yüzden evden dışarı çıkmıyor. Zaamanın çoğunu sosyal medyada geçiren Subaşı, TikTok uygulaması indirdi ve oraya bir video yükledi. Aynı videoyu Instagram hesabından da paylaşan Subaşı, dans ettiği anda yanlış bir kıyafet giymesi Tepkilere neden oldu.

Şeyma Subaşı

TikTok uygulamasında 'seymasubasi91' adlı bir hesap açan Subaşı, "Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok'u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte" diyerek dans ettiği bir videosunu koydu. Dans ederken altında sadece iç çamaşırı olduğu görülen Subaşı aynı videoyu Instagram hesabında paylaştı. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve sürekli gündem olan Subaşı'yı o halde gören takipçileri Subaşı'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Gelen tepkilere dayanamayan Şeyma, hem videosunu kaldırdı hem de TikTok hesabını komple kapattı.

Şeyma Subaşı

'Evde Kal' uyarılarını dikakte alan fakat evde kalmaya pek alışkın olmayan Subaşı, bu süreçte hayatındaki ilkleri denemeye başladı ve sevgilisine kendi elleriyle yemekler yaptı. Mutfakta becerilerini gösteren Subaşı, yemek yaptığı anları "Hayatımda ilk kez pirinç pişirdim' notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı

Son Güncelleme: 25.03.2020 17:22
Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıTiktokDans Videosu
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