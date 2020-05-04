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Tiyatro camiasından bir yıldız daha kaydı! Sükan Kahraman kimdir?

Onur Akay tarafından duyurulan haberde birçok film ve diziden tanıdığımız usta tiyatrocu Sükan Kahraman’ın vefat haberi verildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:13
Tiyatro camiasından bir yıldız daha kaydı! Sükan Kahraman kimdir?

Şarkıcı ve yazar Onur Akay, acı haberi düşürürken bir de anısını anlattı. Akay: “Film ve dizilerden de tanıdığınız, ‘İstanbul Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncusu Sükan Kahraman’ı kaybettik. Sükan abi, 15 sene önce Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki konserime gelmişti ve konser sonrası Kırklareli’ne gitmiştik. Ancak dönüşte bastıran kar yüzünden unutamayacağımız bir anı yaşadık.
Çakıllı Köyü’nde arabalarımız kaldı ve bir köy kahvesine sığındık. O bölgenin yerel bir radyosunda benim mahsur kaldığım anons edilince, köyde oturan hayranlarım Mehmet Sağlam ve eşi Neşe Sağlam duydu ve bizi kahveden alarak evlerine götürdüler.
3 gün 3 gece yollar açılmayınca tüm köy halkı seferber oldu ve bizi misafir ettiler. Sükan abi esprileri ile herkesi güldürürken, bende 3 gün 3 gece şarkılar söyleyerek tüm köy halkına özel fasıl yaptım. Mekânı cennet olsun inşallah.” İfadelerini kullandı. 

 
Sükan Kahraman kimdir? 
Sükan Kahraman, Yeşilçam’ın sevilen yardımcı oyuncularından biridir. Türkan Şoray, Şener Şen ve daha bir çok isimle çalışmıştır. Gazanfer Özcan v3 Gönül Ülkü’nün unutulmaz çalışması ‘Kuruntu Ailesi’nde de rol almıştır.  

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VefatSükan KahramanOnur Akay
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