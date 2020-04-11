Tolgahan Sayışman'ın samimi itirafı: 'Almeda duymasın ama'

Eşi Almeda Abazi hakkında sorulan ''Almeda'nın en sevmediğniz huyu nedir?'' sorusuna ünlü oyuncu; "Aman duymasın ama çok fazla titiz, detaycı ve temizlik delisi" diye cevap vererek hayranlarını gülümsetti. "Dünyaya bir daha gelseniz yine Almeda'yla evlenir misiniz?" diye soran takipçisine ise; "Evet, bin kere evet" diye yanıt verdi. Oyuncu, eşi ve oğlu Efehan için "Biri nefesim, diğeri de suyum" diye cevap verdi.

Bir oğlu olan ünlü oyuncu bir de kızının olmasını çok istediğini itiraf ederken, ''karantinada sürekli evde olunca eeşinizle kavga ediyor musunuz?'' sorusuna, "Zaten birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz, şu an yaşadıklarımız talihsiz bir durum ama Efe ve Almeda ile daha çok vakit geçirme imkanım oldu." şeklinde cevap verdi.



