İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Tolgahan Sayışman'ın samimi itirafı: 'Almeda duymasın ama'

İnstagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, samimi bir itirafta bulundu. koronavirüs salgını nedeniyle tüm vaktini evde geçiren Sayışman, oğluyla vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 20:31
Tolgahan Sayışman'ın samimi itirafı: 'Almeda duymasın ama'

Eşi Almeda Abazi hakkında sorulan ''Almeda'nın  en sevmediğniz huyu  nedir?'' sorusuna ünlü oyuncu; "Aman duymasın ama çok fazla titiz, detaycı ve temizlik delisi" diye cevap vererek hayranlarını gülümsetti.  "Dünyaya bir daha gelseniz yine Almeda'yla evlenir misiniz?" diye soran  takipçisine  ise; "Evet, bin kere evet" diye yanıt verdi. Oyuncu, eşi ve oğlu Efehan için "Biri nefesim, diğeri de suyum" diye cevap verdi.  

Tolgahan Sayışman'ın samimi itirafı: 'Almeda duymasın ama'

Bir oğlu olan ünlü oyuncu bir de kızının  olmasını çok istediğini itiraf ederken, ''karantinada sürekli evde olunca eeşinizle kavga ediyor musunuz?'' sorusuna, "Zaten birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz, şu an yaşadıklarımız talihsiz bir durum ama Efe ve Almeda ile daha çok vakit geçirme imkanım oldu." şeklinde cevap verdi.  

Tolgahan Sayışman'ın samimi itirafı: 'Almeda duymasın ama'
 

Anahtar Kelimeler:
Tolgahan SayışmanKarantinaKORONAAlmeda Abazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozan Güven gazetecilere sert çıktı; 'Bana ne Cem Yılmaz'dan'
Ozan Güven gazetecilere sert çıktı; 'Bana ne Cem Yılmaz'dan'
Bella Hadid yine hayranlarını mest etti!
Bella Hadid yine hayranlarını mest etti!
The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!
The Beatles üyesi McCartney'in 'Hey Jude' şarkısının el yazısına servet ödendi!
Duygu Özaslan'ın çıldırtan beyanı: ''Sunny side up'ın Türkçesi neydi?''
Duygu Özaslan'ın çıldırtan beyanı: ''Sunny side up'ın Türkçesi neydi?''
Erol Köse yine ağzını bozdu! Didem Soydan'a çok ağır hakaretler; ''pornocu, fetişist, teşhirci''
Erol Köse yine ağzını bozdu! Didem Soydan'a çok ağır hakaretler; ''pornocu, fetişist, teşhirci''
Enis Arıkan'ın şaşırtan 'Beni kimse aramaz ki' itirafı
Enis Arıkan'ın şaşırtan 'Beni kimse aramaz ki' itirafı

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Pillow Challenge akımı nedir? Karantinanın yeni sosyal medya akımı hakkında bilgiler
Sermiyan Midyat Zümrüdüanka kadrosuna katıldı! Hangi rolde oynayacak?
Ziraat Bankası 049 faizli bireysel ihtiyaç desteği kredisi şartları
Survivor ünlülerde Elif ve gönüllülerde Barış oyunlarda neden yok? Sakatlandılar mı?
62 Maddelik torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler? Yasalar kimleri ne şekilde ilgilendiriyor?
Af yasası meclisten geçti mi? Ceza ve infaz indirimi var mı? 2020 Af ve ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?
Halkbank 6 Ay geri ödemesiz 25 Bin TL Korona esnaf kredisi hesaplama
İstanbul Valiliği’nden, 13 Nisan'dan sonra İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbir kararları
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Gıda ve temizlik malzemesi Sosyal yardım başvuruları şartları nelerdir?
Beyaz TV' Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'da neden yok, neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.