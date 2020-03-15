Tom Hanks'in oğlundan açıklama: 'tribe girmediler'

Sahne adı Chet Haze olarak bilinen rap müzisyeni, Tom Hanks'in hayranlarının oyuncunun durumunu merak etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Ebeveynlerinin iyi olduğunu belirten: "Doğru, anne ve babam corona virüse yakalandı. Çılgınca. Şu an ikisi de Avustralya'da. Çünkü babam orada bir film çekiyordu. Yeni telefonda görüştük, ikisi de iyi. O kadar hasta bile değiller. Endişe etmiyorlar, tribe girmediler. Ama elbette gerekli sağlık önlemlerini alıyorlar.” şeklinde konuştu.

Elvis Presley’yi anlatan Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya'da bulunan Hanks, hastalığını İnstagradan yaptığı bir paylaşımda "Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı” ifadeleriyle duyurmuştu.



