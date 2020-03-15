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Tom Hanks'in oğlundan açıklama: 'tribe girmediler'

Geçtiğimiz günlerde İnstagram üzerinden eşi Rita Wilson ile corona virüse yakalndığını duyuran Tom Hank'sin oğlu Chester Hanks, çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu ama gözetime devam edileceğini söyledi.

15 Mart 2020 Pazar 20:52
Tom Hanks'in oğlundan açıklama: 'tribe girmediler'

Sahne  adı Chet Haze olarak bilinen rap müzisyeni, Tom Hanks'in hayranlarının oyuncunun durumunu merak etmesi üzerine bir açıklama yaptı. 

Tom Hanks'in oğlundan açıklama: 'tribe girmediler'

Ebeveynlerinin iyi olduğunu belirten  Chester Hanks: "Doğru, anne ve babam corona virüse yakalandı. Çılgınca. Şu an ikisi de Avustralya'da. Çünkü babam orada bir film çekiyordu. Yeni telefonda görüştük, ikisi de iyi. O kadar hasta bile değiller. Endişe etmiyorlar, tribe girmediler. Ama elbette gerekli sağlık önlemlerini alıyorlar.” şeklinde konuştu.

Tom Hanks'in oğlundan açıklama: 'tribe girmediler'

Elvis Presley’yi anlatan Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya'da bulunan Hanks, hastalığını İnstagradan yaptığı bir paylaşımda  "Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı” ifadeleriyle duyurmuştu. 

Tom Hanks'in oğlundan açıklama: 'tribe girmediler'
 

Son Güncelleme: 15.03.2020 20:58
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsTom HanksRita WilsonChester HanksChet Haze
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