Tom Hanks'ten iyi haber; koronayı yendi! 

63 yaşındaki ünlü aktör, İnstagram'dan “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” yazarak yaşadıkları süreci kısaca hayranlarıyla paylaşmıştı. Hanks son olarak paylaştığı mütevazı kahvaltı fotoğrafına: ''Yardım edenlere teşekkürler. kendimize birbirimize iyi bakalım!'' notunu ekledi. Tedaviye olumlu cevap veren çift, taburcu edilerek Queensland’taki kiralık evlerine yerleştiler. Bir süre daha karantinada kalacaklar.

Çiftin bulunduğu Queensland bölgesinde onaylanmış 68 Vaka olduğu biliniyor. Bölgeye giriş yapan herkesin 14 gün izole bir yaşam sağlamasına özen gösteriliyor.

