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Tom Hanks'ten iyi haber; koronayı yendi!

İnstagram hesabından Yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyuran Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Queensland’taki kiralık evlerine geçtiler.

17 Mart 2020 Salı 23:08
Tom Hanks'ten iyi haber; koronayı yendi!

63 yaşındaki ünlü aktör, İnstagram'dan  “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” yazarak yaşadıkları süreci kısaca hayranlarıyla paylaşmıştı. Hanks son olarak paylaştığı mütevazı kahvaltı fotoğrafına: ''Yardım edenlere teşekkürler. kendimize birbirimize iyi bakalım!'' notunu  ekledi. Tedaviye olumlu cevap  veren çift, taburcu edilerek Queensland’taki kiralık evlerine yerleştiler.  Bir süre daha karantinada kalacaklar.

Tom Hanks'ten iyi haber; koronayı yendi! 

Çiftin  bulunduğu Queensland bölgesinde onaylanmış 68 Vaka olduğu biliniyor. Bölgeye giriş yapan  herkesin  14 gün izole bir yaşam sağlamasına özen  gösteriliyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
CoronaKORONATom HanksRita Wilson
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