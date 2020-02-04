Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Trabzonspor'da forma giyen Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova'nın Instagram paylaşımları oldukça fazla konuşuluyor. Hesabı züerinden paylaştığı cesur pozlarıyla adeta nefesleri kesen Provaznikova, seksi paylaşımlarıyla tüm dikkatleri züerine çekiyor.

Instagram hesabında 40 bin takipçiye sahip olan güzel modelin her paylaştığı fotoğraf dakialar içerisinde milyonlarca beğeni alıyor.

Katerina Provaznikova, sık sık Trabzonspor formasıyla da poz verirken sevgilisi Filip Novalk'ın da hiç bir maçını kaçırmamaya çalışıyor. Özellikle Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçlarda tribündeki yerini alan Katerina Provaznikova, Türkiye'nin diğer yerlerinden ve özellikle İstanbul'dan fotoğraflar atmayı da ihmal etmiyor.