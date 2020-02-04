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Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Trabzonspor'un başarışı futbolcularından Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova'nı sosyal medya hesabından paylaştığı pozları adeta nefesleri kesti.

04 Şubat 2020 Salı 22:04
Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Trabzonspor'da forma giyen Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova'nın Instagram paylaşımları oldukça fazla konuşuluyor. Hesabı züerinden paylaştığı cesur pozlarıyla adeta nefesleri kesen Provaznikova, seksi paylaşımlarıyla tüm dikkatleri züerine çekiyor.

Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Instagram hesabında 40 bin takipçiye sahip olan güzel modelin her paylaştığı fotoğraf dakialar içerisinde milyonlarca beğeni alıyor.

Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Katerina Provaznikova, sık sık Trabzonspor formasıyla da poz verirken sevgilisi Filip Novalk'ın da hiç bir maçını kaçırmamaya çalışıyor.  Özellikle Trabzonspor'un iç sahada oynadığı maçlarda tribündeki yerini alan Katerina Provaznikova, Türkiye'nin diğer yerlerinden ve özellikle İstanbul'dan fotoğraflar atmayı da ihmal etmiyor.

Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Trabzonspor'lu Filip Novak'ın sevgilisinden nefes kesen pozlar

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporİnstagramFilip NovakKaterina Provaznikova
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