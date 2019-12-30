TRT, mini dizisinde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü

Vizyon Film, tarafından hazırlanan ve Yasin Uslu'nun yönetmenliğini yaptığı TRT'de yayonlanacak olan mini dizinin hazırlıkları devam ederken yapımcılar başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a bir teklif götürdüler. Dizide Atatürk rolünü kimin oynayacapı merak konusuyken Tatlıtuğ'a giden teklifin Atatürk rolü olduğu öğrenildi.

Mart ayında "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla ekranlara gelmesi planlanan 6 bölümlük mini dizide Kıvanç Tatlıtuğ şayet rolü kabulr ederse Atatürk rolünü canlandıracak.

Bugüne kadar Aşk-ı Memnu, gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde yer alan başarılı oyunculuğu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Çarpışma isimli diziyle ekranlara gelmişti.