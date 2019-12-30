İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
291.037
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

TRT, mini dizisinde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü

TRT, 6 bölüm olarak yayınlamayı düşündüğü mini dizide Atatürk rolünü oynaması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü. Tatlıtuğ'un henüz bir yanıt vermediği teklif kabul edilirse yakışıklı oyuncu Atatürk'ü oynayacak.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:31
TRT, mini dizisinde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü

Vizyon Film, tarafından hazırlanan ve Yasin Uslu'nun yönetmenliğini yaptığı TRT'de yayonlanacak olan mini dizinin hazırlıkları devam ederken yapımcılar başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a bir teklif götürdüler. Dizide Atatürk rolünü kimin oynayacapı merak konusuyken Tatlıtuğ'a giden teklifin Atatürk rolü olduğu öğrenildi.

v


Mart ayında "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla ekranlara gelmesi planlanan 6 bölümlük mini dizide Kıvanç Tatlıtuğ şayet rolü kabulr ederse Atatürk rolünü canlandıracak. 

TRT, mini dizisinde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü

Bugüne kadar Aşk-ı Memnu, gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde yer alan başarılı oyunculuğu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Çarpışma isimli diziyle ekranlara gelmişti. 

TRT, mini dizisinde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü

Anahtar Kelimeler:
TRTKıvanç TatlıtuğMini DiziAtatürk Rolü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Seki'nin zor anları! Sahnede dengesini kaybederek yere düştü
Deniz Seki'nin zor anları! Sahnede dengesini kaybederek yere düştü
Mine Tugay'ın 2019'a vedası yine çok konuşulacak
Mine Tugay'ın 2019'a vedası yine çok konuşulacak
Karnı burnunda Bergüzar Korel'in O Ses Türkiye heyecanı
Karnı burnunda Bergüzar Korel'in O Ses Türkiye heyecanı
Aleyna Tilki ayna karşısındaki pozuna ilginç yorumlar
Aleyna Tilki ayna karşısındaki pozuna ilginç yorumlar
Şeyma Subaşı’dan Acun itirafı! Keşke 3 çocuk yapsaydım
Şeyma Subaşı’dan Acun itirafı! Keşke 3 çocuk yapsaydım
Burçin Terzioğlu Makyajsız paylaşımı ile büyüledi
Burçin Terzioğlu Makyajsız paylaşımı ile büyüledi

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
2020 Turkcell tarifeye ek telefon modelleri güncel kampanyaları
Türk Telekom taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Türk Telekom taahhüt bozma cezası öğrenme işlemleri
Ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır? Sürücü belgesi ceza puanı öğrenme işlemi
E-devlet ile cep telefonu IMEI no sorgulama nasıl yapılır? E-devlet imei no sorgulama
Hangi ülkeler kendi otomobilini üretiyor?
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
Rüyada birine sarılmak ne demektir? Rüyada birine sarıldığını görmenin anlamı, tabiri nedir?
Günlük burç yorumları 31 Aralık 2019 Salı - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
Kamu spotu nedir? Kamu spotları neden çekilir? Kamu spotu çekiliş sebepleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.