TRT'nin yeni yapımı Barbaros ile ilgili yeni bir gelişme: Ertuğrul Gazi, Barbaros mu olacak? Engin Altan Düzyatan teklife ne cevap verdi?

Geçtiğimiz yıllarda izlenme rekorları kıran ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Direniş Ertuğrul’un yıldızı nam-ı değer Ertuğrul Gazisi Engin Altan Düzyatan’dan yepyeni iddialı bir dönem dizisi daha… Sezon Finalinde olan Kuruluş Osman dizisinden teklif alan Düzyatan’ın teklifi kabul edip etmeyeceği soruları henüz sorulurken flaş bir haber daha geldi. Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan TRT yapımı Barbaros’un Engin Altan Düzyatan’ı kadrosuna dahil etmeye çalıştığı alınan haberler arasında. Ünlü oyuncunun bu teklife nasıl baktığı ise henüz bilinmiyor. Gözler gelecek olan açıklamada.

Diriliş ’in Ertuğrul’u Barbaros Hayrettin Paşa oluyor

Özellikle Diriliş Ertuğrul’da milyonların beğenisi toplayan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman’ın kadrosuna dahil olması beklenirken alınana son haberlere göre Barbaros yapımı ünlü oyuncunun peşine düştü. Türk tarihinin önemli tarihi isimlerinden biri olan Barbaros Hayrettin Paşa’ya hayat vermesi için teklif giden oyuncunun role sıcak bakıp bakmadığı ise hayranları tarafından oldukça merak konusu oldu. Gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi.

Ülkemizde Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından oldukça ilgi çeken Osmanlı tarihi dizileri oldukça seviliyor ve izleniyor. Türk tarihinin önemli isimlerini TTV ekranlarında izlemek izleyicinin oldukça ilgisini çekiyor ve beğeni topluyor. Geçtiğimiz dönemlerde Çarşamba akşamlarına damgasına vuran ve her hafta reytinglerin en üst sıralarında Diriliş Ertuğrul dizisi başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde izleyicinin karşısına geçmişti ve hatta Düzyatan’ın heykeli Ertuğrul Gazi olarak dikilmişti. Elde ettiği bu başarı yeni yapımların dikkatini oldukça çekmiş ve oyuncuya birçok rol teklifi gelmişti. Dönem dizilerinin kadrosuna dahil etmeye çalıştığı Düzyatan’ son teklif yine bir TRT yapımı olan Barbaros dizisinden geldi. Önemli Türk denizci denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa’yı anlatacak olan bu yeni yapıma Barbaros rolü için Engin Altan Düzyatan’a teklif götürüldü. Oyuncudan henüz bir cevap gelmediği biliniyor. Hayranlarının oldukça merak ettiği cevap yapım şirketleri ve Düzyatan’ın yapacağı açıklama ile duyurulması bekleniyor.

Engin Altan Düzyatan kimdir?

1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Düzyatan lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesinde Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master’ı yapmış ve kendini geliştirmeye devam etmiştir. Uzun yılardır ekranda pek çok diziş ve filde yer alan oyuncu pek çok ödüle layık görülmüş ve uluslararasında da ödüller kazanmıştır. Oyunculuğun yanında çeşitli programlarda sunuculuk yapmış ve reklam filmlerinde rol almıştır. Özel hayatında da aynı derecede başarılı olmuş ve Hülya Koçyiğit’in torunu Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirmiş ve iki çocuğa sahip olmuştur. Diriliş Ertuğrul’da zirveye tırmanan kariyerinde sayısız role hayat vermiştir. Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Kurşun, Cinayet, Bir Avuç Deniz, Romantik Komedi bunlardan yalnızca birkaçıdır.