Tuba Büyüküstün 'evde sıkılıyorum' diyenlere isyan etti!

Billur Kalkavan'ın canlı yayınına katılan güzel oyuncu, "Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor.Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum.'' ifadelerini kullandı. Tuba Büyüküstün, koronavirüs salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmadığını da belirtti.

Tuba Büyüküstün, katıldığı başka bir canlı yayında ise; "Alışmam zaman aldı. Anneler alışınca, çocuklar zaten alışıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca güzel oyuncu, bu sürecin kendisine neler kattığına değinmek için şu ifadelerle dile getirdi. ''Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim.''



