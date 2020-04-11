Tuba Büyüküstün'ün ilginç Engin Akyürek açıklaması

Meslektaşı Beren Saat ile kıyaslandığı konusu hatırlatılınca yorum yapmak istemediğini belirten Tuba büyüküstün, 2014-2015'te yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le bir projede tekrar oynamak istediğini belirtti. 37 yaşındaki güzel oyuncu; "Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor, etkileyici diye. Engin ile güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Yurt dışına gidersem kriterim ne olur bilmiyorum ama virüs geçtiği zaman sanırım hepimiz kullanmasak bile yanımıza maske ve eldiven alacağız. Bu dönem bize böyle bir deneyim ve alışkanlık verdi sanırım" diyerekvirüs salgının hayatımızı ne kadar derinden etkilediğine dikkat çekti.