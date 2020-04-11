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Tuba Büyüküstün'ün ilginç Engin Akyürek açıklaması

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından sevenlerinin sorularını yanıtladı. koronavirüs salgını yüzünden evinden çıkmayan Büyüküstün, Engin Akyürek ile yeniden oynamak istediğini belirtti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:52
Tuba Büyüküstün'ün ilginç Engin Akyürek açıklaması

 Meslektaşı Beren Saat ile kıyaslandığı konusu hatırlatılınca yorum yapmak istemediğini belirten Tuba büyüküstün, 2014-2015'te yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le bir projede tekrar oynamak istediğini belirtti. 37 yaşındaki güzel oyuncu; "Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor, etkileyici diye. Engin ile güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim tabii ki." ifadelerini kullandı.  

Tuba Büyüküstün'ün ilginç Engin Akyürek açıklaması
Ünlü oyuncu ayrıca, "Yurt dışına gidersem kriterim ne olur bilmiyorum ama virüs geçtiği zaman sanırım hepimiz kullanmasak bile yanımıza maske ve eldiven alacağız. Bu dönem bize böyle bir deneyim ve alışkanlık verdi sanırım" diyerek koronavirüs salgının hayatımızı ne kadar derinden etkilediğine dikkat çekti.  

Tuba Büyüküstün'ün ilginç Engin Akyürek açıklaması

Son Güncelleme: 11.04.2020 22:01
Anahtar Kelimeler:
Engin AkyürekKORONATuba Büyüküstün
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