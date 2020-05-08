Tuba Ünsal: İzmir'de zarafet kursunda getir götür yapardım

Tuba Ünsal, başarı elde etmesinde Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel’in büyük bir payı olduğunu ifade ederek ‘’İzmir’de zarafet kursunda getir götür işleri yapardım.’’ diye belirtti. Kendisine güveni olmadığını, modellik yarışmasına girdiğini fakat kazanamadığını anlatan Ünsal, 6 ayda döndüğünü dile getirerek, Tanju Korel’in yapımcısı olduğu bir yapımda rol verdiğini söyleyerek ‘’Ailece evlerini açtılar. Bergüzar’ın odasında kaldım.’’ diye aktardı.

‘’Ailece evlerini açtılar.’’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram hesabında düzenlenen canlı yayına konuk olan Ünsal, sıkıldığı anlarda aklına hastaneleri getirdiğini anlatarak ‘’Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bittiğinde ilk işinin sevdiklerinin boynuna atlamak olacağını aktardı.

Ünsal, Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel’in yapımcılığını üstlendiği yapımda dizide rol verdiğini aktararak ‘’Ailece evlerini açtılar ve Bergüzar’ın odasında kaldım.’’ sözleriyle tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:33