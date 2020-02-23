Tuba Ünsal'ın sütyensiz cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı

Instagram’ı oldukça aktif kullanan ve takipçileri ile genellikle iyi bir ilişki kurmaya çalışan Tuba Ünsal paylaştığı fotoğrafları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

14 Şubat 2020’de Cem Talu imzalı, pembe neon ışık ile süslenmiş üstsüz fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Tuba Ünsal cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzel fiziği ile yaşını belli etmeyen oyuncu, geçtiğimiz gün paylaştığı önü açık ceketi ile vermiş olduğu poz sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir beğeni topladı.

Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Ünsal’ın bazı takipçileri fotoğrafı beğendiklerini dile getirirken bazı takipçileri ise bu pozları ona yakıştıramadığını ve fazla kilolarında kurtulması gerektiğini belirtti. Fotoğrafını ‘Hayat’ açıklaması ile paylaşan Tuba Ünsal henüz yapılan yorumlara bir cevap vermedi.

Bu tip pozlar vermeyi seven Ünsal, geçtiğimiz dönemlerde de bir marka için çekim yapmış ve derin göğüs dekoltesi ile gündeme gelmişti.