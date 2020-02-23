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Tuba Ünsal'ın sütyensiz cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Tuba Ünsal, paylaşmış olduğu fotograflar ile kısa süre içerisinde dikkatleri üstüne topluyor. Paylaştığı derin dekolteli fotoğraflara bir yenisini ekleyen, Tuba Ünsal'ın sütyensiz, cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte, detaylar.

23 Şubat 2020 Pazar 17:11
Tuba Ünsal'ın sütyensiz cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı

Instagram’ı oldukça aktif kullanan ve takipçileri ile genellikle iyi bir ilişki kurmaya çalışan Tuba Ünsal paylaştığı fotoğrafları ile gündeme gelmeye devam ediyor. 

14 Şubat 2020’de Cem Talu imzalı, pembe neon ışık ile süslenmiş üstsüz fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Tuba Ünsal cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzel fiziği ile yaşını belli etmeyen oyuncu, geçtiğimiz gün paylaştığı önü açık ceketi ile vermiş olduğu poz sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir beğeni topladı. 

Tuba Ünsal'ın sütyensiz fotoğrafı

Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Ünsal’ın bazı takipçileri fotoğrafı beğendiklerini dile getirirken bazı takipçileri ise bu pozları ona yakıştıramadığını ve fazla kilolarında kurtulması gerektiğini belirtti. Fotoğrafını ‘Hayat’ açıklaması ile paylaşan Tuba Ünsal henüz yapılan yorumlara bir cevap vermedi. 

Bu tip pozlar vermeyi seven Ünsal, geçtiğimiz dönemlerde de bir marka için çekim yapmış ve derin göğüs dekoltesi ile gündeme gelmişti.

Son Güncelleme: 23.02.2020 17:11
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